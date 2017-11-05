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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 05 ноября 2017
Осасуна
05.11.2017, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 13 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
33'
Желтая карточка
А. Монторо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Хави Варас
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
25
Ману Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Гранада
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
3-1-1
18
Клер
16
Кастельяно
6
Тьенса Нуньес
6
Ойер
10
Торрес
3-1-1
91
Бриноли
16
Диас
20
Санер
3
Мартинес
19
Монторо
11
Мачис
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
25
Ману Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Осасуна - Гранада
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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