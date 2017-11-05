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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 05 ноября 2017
Вильярреал
05.11.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Малага
68'
Н. Сансоне
76'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
83'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Х. Коста
81'
ГОЛ! 2:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
П. Форнальс
76'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
К. Бакка
68'
60'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Чука
45'
+1
38'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
32'
Желтая карточка
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
33
Чука
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Кеко
ЦП
36
Ресио
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
24
Джони
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Барбоса
24
Коста
23
Бонера
4
Руис
2
Гаспар
16
Родри
21
Сориано
33
Чука
8
Форнальс
94
Бакамбу
70
Бакка
3-5-2
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
44
Байссе
8
Гонсалес
20
Кеко
36
Ресио
27
Хуанкар
5
Кастро
10
Хуанпи
7
Пеньяранда
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
24
Джони
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
24
Джони
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Вильярреал - Малага
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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