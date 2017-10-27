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    Расписание матчей 27-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017, 1/8 финала
    27 октября, пятница
    02:00
    Атланта Юнайтед
    0:0
    (1:3)п
    Коламбус
    Матч завершен
    27 октября, пятница
    04:30
    Хьюстон
    1:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 15 тур
    27 октября, пятница
    14:00
    Ростов (мол)
    1:1
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 16 тур
    27 октября, пятница
    17:00
    Чайка
    0:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 15 тур
    27 октября, пятница
    18:00
    ЦРФСО
    1:2
    Псков-747
    Матч завершен
    27 октября, пятница
    19:00
    Казанка
    2:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 27 тур
    27 октября, пятница
    18:00
    Шахтер
    2:1
    Днепр
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 15 тур
    27 октября, пятница
    19:00
    Торпедо
    3:1
    Сокол
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 15 тур
    27 октября, пятница
    19:30
    Арсенал
    1:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 10 тур
    27 октября, пятница
    20:00
    Касымпаша
    3:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 14 тур
    27 октября, пятница
    20:00
    Орхус
    1:4
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 10 тур
    27 октября, пятница
    21:00
    Бенфика
    1:0
    Фейренсе
    Матч завершен
    27 октября, пятница
    23:00
    Риу Аве
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 10 тур
    27 октября, пятница
    21:00
    Твенте
    1:3
    Экселсиор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 12 тур
    27 октября, пятница
    21:15
    Карвина
    1:3
    Виктория
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 10 тур
    27 октября, пятница
    21:30
    Майнц
    1:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 13 тур
    27 октября, пятница
    21:30
    Шарлеруа
    2:1
    Гент
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 11 тур
    27 октября, пятница
    21:45
    ПСЖ
    3:0
    Ницца
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 14 тур
    27 октября, пятница
    21:45
    Лидс
    1:2
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 12 тур
    27 октября, пятница
    22:00
    Сарагоса
    0:0
    Леонеса
    Матч завершен
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