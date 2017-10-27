сентябрь 2017
октябрь 2017
США. МЛС 2017, 1/8 финала
27 октября, пятница
02:00
Матч завершен
27 октября, пятница
04:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 15 тур
27 октября, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 16 тур
27 октября, пятница
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 15 тур
Беларусь. Высшая лига 2017, 27 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 15 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 15 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 10 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 14 тур
27 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2017/2018), 10 тур
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 10 тур
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 12 тур
Германия. Бундеслига (2017/2018), 10 тур
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 13 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 11 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 14 тур
27 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 12 тур