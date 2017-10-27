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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 27 октября 2017
Майнц
27.10.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
71'
С. Сердар
37'
Ш. Белл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
88'
Желтая карточка
Й. Виллемс
ГОЛ! 1:1!
С. Сердар
Пас отдал
Й. Муто
71'
60'
Желтая карточка
Д. Абрахам
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ш. Белл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Айнтрахт
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
4-1-3-2
2
Донати
22
Диалло
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
46
Латца
20
Фрай
21
Озтюнали
8
де Бласис
11
Муто
3-2-1-3-1
1
Градецки
13
Сальседо
5
Фалет
19
Абрахам
27
Вольф
15
Виллемс
18
Штендера
27
Боатенг
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
17
Данни Блум
ЛВ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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