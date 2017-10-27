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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Леонеса
Сарагоса - Леонеса: обзор матча 27 октября 2017
Сарагоса
27.10.2017, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 12 тур
0 : 0
Завершен
Леонеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Леонеса
83'
Желтая карточка
Х. Сене
Начало матча
Статистика матча Сарагоса - Леонеса
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
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24.05.2026
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2 : 1
09.05.2026
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Испания. Сегунда, 38 тур
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2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
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