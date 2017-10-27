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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ницца
ПСЖ - Ницца: обзор матча 27 октября 2017
ПСЖ
27.10.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 0
Завершен
Ницца
3'
Э. Кавани
31'
Э. Кавани
52'
Данте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ницца
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Данте
52'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
17
Бершиче
3
Кимпембе
3
Силва
10
Алвес
12
Рабьо
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
3-2-4-1
44
Бенитес
23
Ле Марша
4
Данте
6
Марлон
13
Бюрнер
13
Жалле
6
Менди
11
Лусамба
10
Снейдер
33
Лис-Мелу
45
Балотелли
Остались в запасе
ПСЖ
Ницца
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
2
Арно Суке
ПЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
61
Адриен Тамез
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
61
Адриен Тамез
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча ПСЖ - Ницца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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