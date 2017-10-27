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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Коламбус
Атланта Юнайтед - Коламбус: обзор матча 27 октября 2017
Атланта Юнайтед
27.10.2017, пятница, 02:00
США. МЛС, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Коламбус
64'
Желтая карточка
Э. Хименес
Начало матча
Статистика матча Атланта Юнайтед - Коламбус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
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3 : 0
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Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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