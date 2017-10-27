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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Юнайтед
Лидс - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 27 октября 2017
Лидс
27.10.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
2'
Б. Шарп
81'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Р. Виейра
87'
84'
Желтая карточка
Д. Флек
82'
Желтая карточка
Л. Кларк
81'
ГОЛ! 0:2!
Д. Брукс
Пас отдал
М. Даффи
74'
Желтая карточка
Д. Балдок
51'
Желтая карточка
П. Кауттс
45'
Желтая карточка
Э. Стивенс
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шарп
Пас отдал
М. Даффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-1-3-1
22
Лонерган
7
Алиоски
12
Эйлинг
6
Купер
28
Пеннингтон
27
Филлипс
14
Виейра
32
О'Кейн
6
Анита
10
Ласогга
4-4-2
31
Блэкмэн
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
13
Флек
31
Даффи
15
Кауттс
11
Кларк
14
Шарп
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Юнайтед
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Даниэль Фарке
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Лидс - Шеффилд Юнайтед
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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