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    Расписание матчей 27-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 37 тур
    27 ноября, понедельник
    00:01
    Баия
    0:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    27 ноября, понедельник
    00:01
    Фламенго
    1:2
    Сантос
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 18 тур
    27 ноября, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    1:2
    Локомотив
    Матч завершен
    27 ноября, понедельник
    19:30
    Спартак
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 15 тур
    27 ноября, понедельник
    19:30
    Фастав
    2:1
    Словацко
    Матч завершен
    27 ноября, понедельник
    19:30
    Яблонец
    1:1
    Славия
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 13 тур
    27 ноября, понедельник
    20:00
    Кайсериспор
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    27 ноября, понедельник
    20:30
    АЕК
    3:0
    Платаниас
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 17 тур
    27 ноября, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    4:0
    Орхус
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 12 тур
    27 ноября, понедельник
    22:00
    Брага
    3:1
    Фейренсе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 14 тур
    27 ноября, понедельник
    22:45
    Аталанта
    1:0
    Беневенто
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 19 тур
    27 ноября, понедельник
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    2:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 13 тур
    27 ноября, понедельник
    23:00
    Эспаньол
    1:0
    Хетафе
    Матч завершен
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