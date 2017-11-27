октябрь 2017
ноябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 37 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 18 тур
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 15 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 13 тур
27 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2017/2018), 12 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 17 тур
27 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2017/2018), 12 тур
Италия. Серия А (2017/2018), 14 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 19 тур
27 ноября, понедельник
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 13 тур