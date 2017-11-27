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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 27 ноября 2017
Эспаньол
27.11.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
54'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
Желтая карточка
С. Дардер
90'
+2
90'
Желтая карточка
Антунеш
89'
Желтая карточка
Х. Молина
81'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
С. Гарсия
66'
58'
Желтая карточка
М. Бергара
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Пьятти
54'
Желтая карточка
Х. Фуэго
44'
41'
Желтая карточка
Кала
20'
Желтая карточка
Д. Джене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
5
Лопес
10
Дардер
14
Хурадо
4
Санчес
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Гарсия
7
Морено
4-2-2-2
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
5
Антунеш
2
Джене
8
Арамбарри
5
Бергара
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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