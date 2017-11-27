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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд: обзор матча 27 ноября 2017
Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2017, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
90+3'
М. Смит
90+4'
Л. Фримен
52'
Л. Вибе
81'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
ГОЛ! 2:2!
Л. Фримен
Пас отдал
М. Смит
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Смит
90'
+3
81'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вибе
Пас отдал
Р. Сойерс
63'
Желтая карточка
Л. Вибе
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вибе
Пас отдал
Н. Йеннарис
Желтая карточка
Д. Макки
27'
Желтая карточка
Л. Фримен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
16
Шон Госс
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-4-1-2
12
Смитис
21
Бидуэлл
14
Робинсон
15
Баптисте
24
Кузинс
4
Сковен
12
Макки
21
Луонго
15
Фримен
26
Силла
14
Вашингтон
2-5-2-1
25
Бентли
15
Иган
6
Бьелланд
18
Вудс
15
Мокоджо
23
Йеннарис
36
Кларк
26
Вибе
8
Джозефзун
7
Каньос
5
Барбе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
16
Шон Госс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
16
Шон Госс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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