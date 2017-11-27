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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 27 ноября 2017
Кайсериспор
27.11.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
9'
У. Булут
38'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
С. Баджи
73'
48'
Желтая карточка
А. Епуряну
Желтая карточка
Д. Тюрук
39'
38'
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:0!
У. Булут
Пас отдал
Д. Тюрук
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-3-2
22
Сэпунару
89
Тюран
27
Кана-Бийик
25
Баджи
10
Болдрин
9
Тюрук
20
Мендес
9
Булут
3-4-1-1
1
Бабакан
3
Клиши
24
Епуряну
80
Кайсара
11
Фрей
8
Моссоро
10
Кахведжи
88
Инлер
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
1
Силвиу Лунг
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
1
Силвиу Лунг
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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