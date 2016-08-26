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Никола Стоилькович
Никола Стоилькович
Завершил карьеру
17 августа 1992 (34), Нис
#29 | Нападающий
184 см
Сербия
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