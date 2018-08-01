Никола Стоилькович - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Стоилькович
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нис
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Стоилькович
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нис
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2018
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.11.2018
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|2:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|24.10.2018
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Црвена Звезда (Белград)
|21.08.2018
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2018
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|1:2
|Црвена Звезда (Белград)
|60'
|07.08.2018
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|1:1
|Спартак Тр (Трнава)
|01.08.2018
|Был в запасе
|Судува (Мариямполе)
|0:2
|Црвена Звезда (Белград)