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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Црвена Звезда
Наполи - Црвена Звезда: обзор матча 28 ноября 2018
Наполи
28.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
3 : 1
Завершен
Црвена Звезда
11'
М. Гамшик
33'
Д. Мертенс
52'
Д. Мертенс
57'
Э. Набуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Црвена Звезда
Желтая карточка
Э. Хюсай
89'
Замена
М. Рог
️️️️
Х. Кальехон
86'
81'
Желтая карточка
М. Гобельич
77'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
В. Шимич
Замена
П. Зелински
️️️️
Л. Инсинье
77'
75'
Желтая карточка
Д. Йованчич
64'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
С. Срнич
57'
ГОЛ! 3:1!
Э. Набуан
Пас отдал
М. Марин
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Гамшик
52'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Р. Альбиоль
46'
45'
+4
Желтая карточка
Н. Крстичич
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ф. Руис
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Н. Максимович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
22
Марко Марин
АП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
29
Душан Йованчич
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
3
Кулибали
52
Максимович
25
Аллан
17
Гамшик
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-2-1-3
82
Борян
5
Дегенек
23
Родич
77
Гобельич
6
Бабич
7
Крстичич
21
Шимич
22
Марин
31
Набуан
55
Срнич
29
Стоилькович
39
Альбиоль
4
Хюсай
4
Хюсай
39
Альбиоль
7
Кальехон
26
Рог
26
Рог
7
Кальехон
10
Инсинье
7
Зелински
7
Зелински
10
Инсинье
55
Срнич
29
Йованчич
29
Йованчич
55
Срнич
21
Шимич
6
Эбесилио
6
Эбесилио
21
Шимич
Остались в запасе
Наполи
Црвена Звезда
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Зоран Попович
ВР
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Наполи - Црвена Звезда
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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