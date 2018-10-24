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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Црвена Звезда
Ливерпуль - Црвена Звезда: обзор матча 24 октября 2018
Ливерпуль
24.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
4 : 0
Завершен
Црвена Звезда
20'
Р. Фирмино
45'
М. Салах
51'
М. Салах (П)
80'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Црвена Звезда
88'
Желтая карточка
М. Гобельич
86'
Желтая карточка
Д. Йованчич
Замена
А. Морено
️️️️
Э. Робертсон
82'
ГОЛ! 4:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Старридж
80'
74'
Желтая карточка
Б. Йовичич
Замена
Д. Старридж
️️️️
М. Салах
73'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Шакири
68'
65'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
Л. Эбесилио
55'
Желтая карточка
Н. Крстичич
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Салах
51'
50'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Шакири
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
21
Велько Шимич
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
10
Шакири
9
Фирмино
4-1-2-2
82
Борян
77
Гобельич
5
Дегенек
30
Стойкович
6
Бабич
32
Йовичич
6
Эбесилио
7
Крстичич
22
Боаки
31
Набуан
3
Робертсон
5
Морено
5
Морено
3
Робертсон
10
Шакири
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Шакири
10
Салах
15
Старридж
15
Старридж
10
Салах
6
Эбесилио
29
Йованчич
29
Йованчич
6
Эбесилио
Остались в запасе
Ливерпуль
Црвена Звезда
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Зоран Попович
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Ливерпуль - Црвена Звезда
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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