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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Ливерпуль
Црвена Звезда - Ливерпуль: обзор матча 06 ноября 2018
Црвена Звезда
06.11.2018, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
22'
М. Павков
29'
М. Павков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Ливерпуль
36'
Желтая карточка
А. Лаллана
ГОЛ! 2:0!
М. Павков
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Павков
Пас отдал
М. Марин
22'
Желтая карточка
М. Марин
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Марко Марин
АП
50
Милан Павков
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-1-1-3
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
90
Савич
30
Стойкович
29
Йованчич
7
Крстичич
22
Марин
55
Срнич
31
Набуан
50
Павков
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
10
Лаллана
10
Мане
15
Старридж
Остались в запасе
Црвена Звезда
Ливерпуль
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Црвена Звезда - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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