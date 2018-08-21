Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Зальцбург
Црвена Звезда - Зальцбург: обзор матча 21 августа 2018
Црвена Звезда
21.08.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Зальцбург
90'
Желтая карточка
Т. Минамино
56'
Желтая карточка
А. Айдара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
3-1-1-1-2
82
Борян
30
Стойкович
5
Дегенек
23
Родич
32
Йовичич
7
Крстичич
28
Радоньич
7
Кафу
29
Стоилькович
3-1-3-1-1
23
Станкович
22
Ляйнер
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
21
Айдара
16
Юнузович
10
Ябо
17
Вольф
9
Даббур
Остались в запасе
Црвена Звезда
Зальцбург
Главный тренер
Альберт Риера
33
Александр Вальке
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
21
Ксавер Шлагер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Црвена Звезда - Зальцбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Новости команд
Все
Црвена Звезда
Зальцбург
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+