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Расписание матчей
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Зальцбург - Црвена Звезда
Зальцбург - Црвена Звезда: обзор матча 29 августа 2018
Зальцбург
29.08.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Црвена Звезда
45'
М. Даббур
48'
М. Даббур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Црвена Звезда
Желтая карточка
М. Даббур
90'
+5
Желтая карточка
К. Шлагер
81'
75'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
63'
Желтая карточка
Н. Крстичич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Даббур
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
А. Ульмер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Црвена Звезда
7
Джонатан Кафу
ЦФ
3-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Шлагер
21
Айдара
17
Вольф
27
Дака
9
Даббур
3-1-1-1
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
30
Стойкович
32
Йовичич
7
Крстичич
28
Радоньич
Остались в запасе
Зальцбург
Црвена Звезда
33
Александр Вальке
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Зальцбург - Црвена Звезда
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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