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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак Тр - Црвена Звезда
Спартак Тр - Црвена Звезда: обзор матча 14 августа 2018
Спартак Тр
14.08.2018, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Црвена Звезда
6'
М. Бакош
98'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак Тр - Црвена Звезда
99'
Желтая карточка
Н. Радоньич
98'
ГОЛ! 1:1!
Н. Радоньич
73'
Желтая карточка
М. Дегенек
60'
Желтая карточка
Н. Стоилькович
38'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
Желтая карточка
М. Бакош
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Бакош
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Спартак Тр - Црвена Звезда
7
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
6
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 0
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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Спартак Тр
Црвена Звезда
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