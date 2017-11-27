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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Беневенто
Аталанта - Беневенто: обзор матча 27 ноября 2017
Аталанта
27.11.2017, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Беневенто
75'
Б. Кристанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Беневенто
ГОЛ! 1:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
Й. Иличич
75'
Желтая карточка
М. де Рон
51'
42'
Желтая карточка
Л. Венути
14'
Желтая карточка
А. Коста
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-3-2-2
1
Бериша
5
Масиелло
33
Хатебур
21
Кастань
23
Кальдара
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
4
Кристанте
14
Корнелиус
10
Гомес
4-4-1-1
91
Бриноли
17
Ди Кьяра
21
Коста
5
Венути
6
Джимсити
25
Ломбарди
13
Чибса
32
Катальди
4
Дель Пинто
77
Д'Алессандро
55
Арментерос
Остались в запасе
Аталанта
Беневенто
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
27
Вид Белец
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
24
Мамаду Кануте
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Аталанта - Беневенто
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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