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    Расписание матчей 22-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 14 тур
    22 октября, воскресенье
    08:00
    Урал (мол)
    4:2
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    12:00
    Анжи (мол)
    2:1
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 31 тур
    22 октября, воскресенье
    12:00
    Кайсар
    4:1
    Атырау
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    12:00
    Ордабасы
    2:1
    Астана
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    13:00
    Тобол
    4:1
    Окжетпес
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 11 тур
    22 октября, воскресенье
    13:00
    Реал Ов
    2:0
    Кордоба
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:00
    Вальядолид
    2:2
    Луго
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Райо Вальекано
    1:1
    Спортинг
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Химнастик
    0:3
    Алькоркон
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    21:00
    Альмерия
    0:1
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 9 тур
    22 октября, воскресенье
    13:00
    Вильярреал
    4:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:15
    Сельта
    0:1
    Атлетико
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:30
    Леганес
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    21:45
    Реал
    3:0
    Эйбар
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 13 тур
    22 октября, воскресенье
    13:00
    Хобро
    4:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:00
    Хельсингор
    0:1
    Брондбю
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    4:0
    Орхус
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 9 тур
    22 октября, воскресенье
    13:30
    Кьево
    3:2
    Верона
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:00
    Беневенто
    0:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:00
    Милан
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:00
    СПАЛ
    0:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:00
    Торино
    0:1
    Рома
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Удинезе
    2:6
    Ювентус
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    21:45
    Лацио
    3:0
    Кальяри
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 9 тур
    22 октября, воскресенье
    13:30
    ПСВ
    3:0
    Хераклес
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    3:0
    Утрехт
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    1:4
    Аякс
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:45
    Херенвен
    0:4
    Витесс
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    22 октября, воскресенье
    14:00
    Сивасспор
    0:0
    Бурсаспор
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:30
    Кайсериспор
    2:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:30
    Галатасарай
    0:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 14 тур
    22 октября, воскресенье
    14:00
    Ротор (мол)
    0:1
    Химик-Арсенал
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    14:00
    Металлург Л
    2:1
    Торпедо
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:00
    Строгино
    4:0
    Зенит
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2017/2018), 13 тур
    22 октября, воскресенье
    14:00
    Сталь
    1:1
    Черноморец
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:00
    Мариуполь
    2:5
    Заря
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 13 тур
    22 октября, воскресенье
    14:00
    Ипсвич Таун
    0:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 14 тур
    22 октября, воскресенье
    14:00
    Урал
    2:0
    Ахмат
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:30
    ЦСКА
    0:0
    Зенит
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Анжи
    3:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 26 тур
    22 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    15:00
    Слуцк
    1:3
    Ислочь
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:00
    Витебск
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 9 тур
    22 октября, воскресенье
    14:30
    Кельн
    0:0
    Вердер
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    16:30
    Фрайбург
    1:1
    Герта
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Вольфсбург
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2017/2018), 12 тур
    22 октября, воскресенье
    15:00
    Адмира
    1:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:30
    Аустрия
    0:1
    Рапид
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 19 тур
    22 октября, воскресенье
    15:00
    Спартак-2
    3:1
    Тюмень
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 11 тур
    22 октября, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    1:0
    Антверпен
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    0:1
    Генк
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    21:00
    Зюлте-Варегем
    2:5
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 9 тур
    22 октября, воскресенье
    15:30
    Эвертон
    2:5
    Арсенал
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    4:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 8 тур
    22 октября, воскресенье
    16:00
    Астерас
    0:1
    Паниониос
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    18:15
    Аполлон Смирнис
    2:0
    Ксанти
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    0:1
    Ларисса
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 10 тур
    22 октября, воскресенье
    16:00
    Ницца
    1:2
    Страсбур
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Труа
    0:5
    Лион
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    22:00
    Марсель
    2:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 12 тур
    22 октября, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    0:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    0:4
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    17:00
    Сьон
    2:2
    Лугано
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 9 тур
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Тондела
    2:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    20:00
    Авеш
    1:3
    Бенфика
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    22:15
    Спортинг
    5:1
    Шавиш
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 11 тур
    22 октября, воскресенье
    18:00
    Виктория
    3:0
    Зброевка
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Фастав
    1:5
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Славия
    1:2
    Слован
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 26 тур
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    1:7
    Волеренга
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    1:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    1:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Согндаль
    3:3
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    1:2
    Тромсе
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    21:00
    Бранн
    0:3
    Русенборг
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 30 тур
    22 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    22:00
    Баия
    2:1
    Витория
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    1:3
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    2:0
    Фламенго
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    1:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Атланта Юнайтед
    2:2
    Торонто
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Даллас
    5:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Ди Си Юнайтед
    1:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Монреаль Импакт
    2:3
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Нью-Йорк Сити
    2:2
    Коламбус
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Портленд
    2:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Реал Солт-Лейк
    2:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Сан-Хосе
    3:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Сиэтл
    3:0
    Колорадо
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Филадельфия Юнион
    6:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    22 октября, воскресенье
    23:00
    Хьюстон
    3:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
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