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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эйбар
Реал - Эйбар: обзор матча 22 октября 2017
Реал
22.10.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Эйбар
18'
П. Оливейра (АГ)
28'
М. Асенсио
82'
Марсело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эйбар
ГОЛ! 3:0!
Марсело
Пас отдал
К. Бензема
82'
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Иско
28'
24'
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Каземиро
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Оливейра
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Реал
12
Марсело
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касилья
19
Эрнандес
93
Рамос
6
Начо
19
Варан
5
Каземиро
14
Модрич
25
Себальос
22
Иско
10
Асенсио
7
Роналду
3-2-3-1-1
13
Дмитрович
18
Ломбан
23
Арбилья
15
Оливейра
2
Капа
3
Анхель
8
Эскаланте
17
Ривера
19
Хордан
14
Инуи
19
Шарлес
Остались в запасе
Реал
Эйбар
14
Маркос Льоренте
ЦП
12
Марсело
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
12
Марсело
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Реал - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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