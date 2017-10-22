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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 22 октября 2017
Марсель
22.10.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
16'
Л. Густаво
78'
Ф. Товен
33'
Неймар
90+3'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Сансон
90'
+1
87'
Вторая желтая
Неймар
Желтая карточка
Л. Окампос
87'
85'
Желтая карточка
Неймар
ГОЛ! 2:1!
Ф. Товен
Пас отдал
К. Н'Жи
78'
54'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Желтая карточка
Х. Сакаи
52'
Желтая карточка
К. Митроглу
45'
33'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
А. Рабьо
ГОЛ! 1:0!
Л. Густаво
Пас отдал
Д. Пайет
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-1-1-3-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
99
Ангисса
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
11
Митроглу
4-3-1-2
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
8
Мотта
6
Верратти
12
Рабьо
10
Неймар
10
Кавани
10
Мбаппе
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Марсель - ПСЖ
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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