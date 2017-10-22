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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 22 октября 2017
Вольфсбург
22.10.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90+1'
Ф. Удуохай
73'
К. Демирбай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
Ф. Удуохай
Пас отдал
Д. Дидави
90'
+1
81'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Желтая карточка
Ю. Малли
77'
74'
Желтая карточка
К. Демирбай
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Демирбай
24'
Желтая карточка
С. Пош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
4-3-1-1
1
Кастелс
2
Верхаг
2
Удуохай
27
Иттер
32
Тиссеран
4
Камачо
27
Арнольд
16
Блащиковски
10
Дидави
27
Ориги
4-1-2-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
5
Пош
27
Гриллич
26
Демирбай
7
Цубер
13
Ут
2
Вагнер
27
Крамарич
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
1
Грегор Кобель
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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