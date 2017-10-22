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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Лас-Пальмас
Вильярреал - Лас-Пальмас: обзор матча 22 октября 2017
Вильярреал
22.10.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 9 тур
4 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
48'
С. Бакамбу
65'
М. Гаспар
67'
Х. Наварро (АГ)
90+3'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Лас-Пальмас
ГОЛ! 4:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
Д. Черышев
90'
+3
86'
Желтая карточка
Мичел
75'
Желтая карточка
Х. Виера
73'
Желтая карточка
Х. Наварро
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Х. Наварро
67'
ГОЛ! 2:0!
М. Гаспар
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
С. Кастильехо
48'
40'
Желтая карточка
В. Гомес
Желтая карточка
В. Руис
30'
24'
Желтая карточка
М. Лемос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
4
Висенте Гомес
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Барбоса
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Кастильехо
70
Бакка
94
Бакамбу
4-1-3-1
1
Чичисола
23
Наварро
6
Бигас
88
Мичел
3
Лемос
4
Гомес
6
Таннан
10
Виера
7
Витоло
9
Кальери
Остались в запасе
Вильярреал
Лас-Пальмас
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Вильярреал - Лас-Пальмас
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
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