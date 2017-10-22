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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 22 октября 2017
Олимпиакос
22.10.2017, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
ПАОК
51'
Б. Энгелс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАОК
Желтая карточка
Ф. Пардо
90'
+1
90'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
90'
ГОЛ! 1:0!
Б. Энгелс
51'
31'
Желтая карточка
Л. Матос
Желтая карточка
А. Андруцос
24'
22'
Желтая карточка
А. Прийович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАОК
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Марко Марин
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
ПАОК
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
4-2-1-2
1
Прото
33
Кутрис
16
Андруцос
3
Энгелс
3
Эльабделлауи
15
Ромао
8
Оджиджа-Офое
7
Фортунис
17
Ансарифард
27
Пардо
3-3-2-1-1
3
Самбрано
15
Варела
3
Лео Матос
20
Виейринья
8
Маурисио
22
Леовац
7
Эль-Каддури
59
Цимирот
21
Мак
9
Прийович
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
14
Саша Зделар
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Марко Марин
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
14
Саша Зделар
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Марко Марин
АП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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