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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 22 октября 2017
Люцерн
22.10.2017, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
42'
М. Сулеймани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Янг Бойз
82'
Желтая карточка
С. фон Берген
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Сулеймани
Пас отдал
М. Эбишер
Желтая карточка
М. Шнойвли
32'
20'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Янг Бойз
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
2-1-1-1
1
Омлин
10
Шульц
27
Швеглер
71
Криэциу
7
Кутеса
15
Шнойвли
3-3-1
43
Мбабу
4
Нуху
5
фон Берген
20
Эбишер
35
Жуниор
10
Сулеймани
17
Нсаме
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
1
Давид Цибунг
ВР
Главный тренер
Марио Фрик
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Давид Цибунг
ВР
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
39
Свен Йосс
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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