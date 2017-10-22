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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 22 октября 2017
ЦСКА
22.10.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Витиньо
90'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Б. Натхо
71'
70'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
Б. Натхо
66'
66'
Желтая карточка
Л. Паредес
66'
Желтая карточка
А. Дзюба
58'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Д. Полоз
46'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
А. Лунев
46'
Травма
А. Лунев
43'
Желтая карточка
Э. Ригони
32'
Желтая карточка
М. Мевля
Желтая карточка
П. Вернблум
30'
Желтая карточка
И. Акинфеев
11'
Желтая карточка
М. Фернандес
11'
Желтая карточка
В. Васин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
5
Васин
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
18
Кучаев
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
4-1-1-3-1
99
Лунев
2
Маммана
32
Мевля
20
Иванович
4
Кришито
5
Паредес
14
Кузяев
24
Ригони
21
Ерохин
7
Полоз
9
Кокорин
10
Натхо
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Натхо
11
Витиньо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
99
Лунев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
99
Лунев
24
Ригони
5
Краневиттер
5
Краневиттер
24
Ригони
7
Полоз
22
Дзюба
22
Дзюба
7
Полоз
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча ЦСКА - Зенит
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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