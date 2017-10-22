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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Страсбур
Ницца - Страсбур: обзор матча 22 октября 2017
Ницца
22.10.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
54'
П. Лис-Мелу (П)
23'
Н. Да Кошта
49'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Страсбур
58'
Желтая карточка
Д. Ленар
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Лис-Мелу
54'
53'
Красная карточка
Э. Сека
49'
ГОЛ! 0:2!
Н. Да Кошта
Пас отдал
М. Терье
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Да Кошта
Пас отдал
К. Лала
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-3-1-2
30
Кардиналь
13
Жалле
4
Данте
6
Марлон
2
Суке
26
Косьелло
33
Лис-Мелу
6
Менди
19
Срарфи
14
Плеа
10
Сен-Максимен
4-1-3-1-1
21
Камара
70
Лала
26
Коне
21
Салмье
22
Сека
14
Аолу
8
Мартен
14
Ленар
17
Гонсалвеш
11
Терье
10
Да Кошта
Остались в запасе
Ницца
Страсбур
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
90
Александр Окиджа
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Ницца - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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