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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 22 октября 2017
Лацио
22.10.2017, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
7'
Ч. Иммобиле (П)
41'
Ч. Иммобиле
49'
Баштуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
80'
Желтая карточка
Л. Паволетти
72'
Желтая карточка
Д. Фариас
51'
Желтая карточка
Д. Дессена
ГОЛ! 3:0!
Баштуш
Пас отдал
Л. Альберто
49'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Марушич
41'
Желтая карточка
Л. Лейва
30'
29'
Желтая карточка
М. Андреолли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
15
Баштуш
6
де Врей
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
2-4-1-2
36
Кроста
4
Писакане
3
Андреолли
17
Ионицэ
19
Падоин
27
Дессена
23
Барелла
17
Фариас
25
Сау
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Лацио - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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