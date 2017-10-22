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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лион
Труа - Лион: обзор матча 22 октября 2017
Труа
22.10.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 5
Завершен
Лион
21'
Б. Траоре
49'
М. Депай
66'
М. Депай
70'
М. Депай (П)
90'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Лион
90'
ГОЛ! 0:5!
М. Диас
70'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Депай
Красная карточка
К. Эрейе
69'
66'
ГОЛ! 0:3!
М. Депай
Желтая карточка
Т. Дингом
59'
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Депай
33'
Желтая карточка
Рафаэл
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Маршал
Желтая карточка
С. Грандсир
19'
16'
Желтая карточка
Ж. Морель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4-2-2-1
30
Самасса
22
Траоре
29
Эрейе
4
Вискаррондо
14
Беллуджу
28
Пеле
5
Дингом
10
Хауи
7
Грандсир
26
Ньян
4-1-1-1-2
1
Лопеш
21
Морель
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
9
Диас
10
Депай
Остались в запасе
Труа
Лион
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
27
Алуа Конфа
ОП
1
Эрвин Желязны
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Труа - Лион
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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