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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Верона
Кьево - Верона: обзор матча 22 октября 2017
Кьево
22.10.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 2
Завершен
Верона
23'
Р. Инглесе
30'
Р. Инглесе (П)
73'
С. Пеллисьер
6'
Д. Верде
55'
Д. Паццини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Верона
ГОЛ! 3:2!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
73'
55'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Паццини
Желтая карточка
А. Гамберини
54'
49'
Желтая карточка
Д. Бесса
Желтая карточка
П. Хетемай
49'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Инглесе
30'
ГОЛ! 1:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-3-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
5
Гамберини
3
Дайнелли
18
Гобби
16
Радованович
23
Бирса
19
Кастро
56
Хетемай
20
Пуччарелли
45
Инглесе
2-2-4
12
Николас
18
Супрайен
4
Касерес
49
Ромуло
11
Бесса
7
Черчи
11
Паццини
10
Верде
93
Фарес
Остались в запасе
Кьево
Верона
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Кьево - Верона
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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