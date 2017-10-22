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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 22 октября 2017
Кельн
22.10.2017, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
Желтая карточка
М. Йойич
60'
58'
Желтая карточка
И. Хайрович
52'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Желтая карточка
С. Цоллер
52'
25'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
Желтая карточка
С. Озкан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-2-1-3
1
Хорн
16
Ольковски
3
Хайнц
34
Рауш
5
Марох
18
Йойич
5
Озкан
32
Биттенкурт
9
Гирасси
6
Цоллер
10
Осако
4-1-3-1-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
22
Сане
6
Аугустинссон
27
Делэни
31
Бартельс
8
Эггештайн
16
Юнузович
11
Кайнц
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Кельн
Вердер
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Кельн - Вердер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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