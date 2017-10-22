Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 22 октября 2017
Торино
22.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Рома
69'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
78'
Желтая карточка
Алиссон
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Желтая карточка
М. Ньянг
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-2-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
24
Моретти
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
33
Базелли
22
Льяич
44
Фальке
99
Ньянг
6
Садик
4-3-2-1
1
Алиссон
24
Флоренци
11
Коларов
15
Жуан
15
Морено
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Торино
Рома
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Торино
Рома
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+