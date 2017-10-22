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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетико
Сельта - Атлетико: обзор матча 22 октября 2017
Сельта
22.10.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
28'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетико
89'
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
П. Эрнандес
82'
Желтая карточка
Г. Кабрал
71'
57'
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Х. Кастро
49'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
16'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-4-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
21
Гомес
22
Мальо
10
Васс
68
Лоботка
77
Систо
19
Эрнандес
10
Аспас
9
Гомес
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
21
Эрнандес
18
Парти
14
Габи
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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