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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай - Фенербахче: обзор матча 22 октября 2017
Галатасарай
22.10.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Фенербахче
77'
Желтая карточка
А. Потук
Вторая желтая
Ю. Бельханда
73'
Желтая карточка
Фернандо
53'
44'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
Ю. Бельханда
34'
Желтая карточка
Д. Денайе
24'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-3-2-1
16
Муслера
25
Мариано
64
Денайе
4
Азиз
8
Фегули
38
Чигерчи
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
18
Гомис
3-1-3-2-1
13
Камени
22
Исла
13
Нету
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
11
Туфан
5
Соуза
8
Дирар
20
Жулиано
28
Вальбуэна
14
Янссен
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
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