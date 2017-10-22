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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Тюмень
Спартак-2 - Тюмень: обзор матча 22 октября 2017
Спартак-2
22.10.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 1
Завершен
Тюмень
27'
С. Нимели
36'
А. Ломовицкий
73'
Ф. Сакала
88'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Тюмень
88'
ГОЛ! 3:1!
В. Лешонок
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Лихачев
85'
Замена
И. Самбу
️️️️
С. Нимели
82'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Ломовицкий
74'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сакала
73'
65'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Богатырев
58'
Замена
А. Павленко
️️️️
О. Мурачев
46'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Рябокобыленко
ГОЛ! 2:0!
А. Ломовицкий
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Нимели
27'
15'
Желтая карточка
Д. Гузь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
4-2-2-2
16
Терешкин
96
Лихачев
46
Мамин
88
Сокол
3
Щербаков
20
Полубояринов
83
Пантелеев
11
Ломовицкий
15
Рассказов
99
Нимели
10
Сакала
4-1-4-1
96
Обухов
55
Гузь
39
Маслов
90
Шакуро
3
Мурачев
5
Рябокобыленко
10
Саламатов
26
Богатырев
27
Чудин
9
Лешонок
10
Юсупов
99
Нимели
49
Самбу
49
Самбу
99
Нимели
96
Лихачев
22
Хомуха
22
Хомуха
96
Лихачев
11
Ломовицкий
19
Руденко
19
Руденко
11
Ломовицкий
5
Рябокобыленко
7
Чуканов
7
Чуканов
5
Рябокобыленко
3
Мурачев
77
Павленко
77
Павленко
3
Мурачев
26
Богатырев
16
Ставпец
16
Ставпец
26
Богатырев
Остались в запасе
Спартак-2
Тюмень
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
19
Егор Никулин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
11
Данил Карпов
ЦФ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
19
Егор Никулин
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Остались в запасе
11
Данил Карпов
ЦФ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Спартак-2 - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
академии "Спартак"
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