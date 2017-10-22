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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Атлетик
Леганес - Атлетик: обзор матча 22 октября 2017
Леганес
22.10.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
54'
К. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Атлетик
Желтая карточка
Д. Сиовас
82'
79'
Желтая карточка
У. Нуньес
64'
Желтая карточка
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:0!
К. Бове
54'
43'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
31'
Желтая карточка
М. Весга
Желтая карточка
Р. Перес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетик
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-3-3
25
Куэльяр
15
Гарсия
15
дос Сантос
22
Сиовас
2
Сальдуа
18
Габриэл
21
Перес
14
Эрасо
39
Амрабат
25
Эль-Жар
12
Бове
3-3-1-3
13
Кепа
2
Боведа
14
Ляпорт
14
Нуньес
4
Саборит
6
Весга
12
Сан Хосе
14
Кордоба
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Леганес
Атлетик
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Леганес - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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