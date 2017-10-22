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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 22 октября 2017
Тоттенхэм
22.10.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Ливерпуль
4'
Г. Кейн
12'
Х. Сон
45+3'
Д. Алли
56'
Г. Кейн
24'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
ГОЛ! 4:1!
Г. Кейн
56'
ГОЛ! 3:1!
Д. Алли
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Э. Джан
24'
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Хендерсон
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
12'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
2
Триппьер
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-2-2-1
22
Миньоле
6
Ловрен
32
Матип
2
Гомес
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Салах
11
Коутиньо
9
Фирмино
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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