август 2017
сентябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 23 тур
12 сентября, вторник
02:00
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2017/2018), 1/32 финала
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 7 тур
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
12 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
12 сентября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа A
Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа B
Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа C
Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа D