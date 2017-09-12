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    Расписание матчей 12-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 23 тур
    12 сентября, вторник
    02:00
    Атлетико Гойяненсе
    1:1
    Баия
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2017/2018), 1/32 финала
    12 сентября, вторник
    21:45
    Барнсли
    3:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 7 тур
    12 сентября, вторник
    21:45
    Астон Вилла
    0:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Вулверхэмптон
    3:3
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    2:2
    Миллуолл
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Лидс
    2:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Норвич Сити
    0:0
    Бертон Альбион
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Престон
    3:0
    Кардифф
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Сандерленд
    0:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    2:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    22:00
    Болтон
    0:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа A
    12 сентября, вторник
    21:45
    Бенфика
    1:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Манчестер Юнайтед
    3:0
    Базель
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа B
    12 сентября, вторник
    21:45
    Бавария
    3:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Селтик
    0:5
    ПСЖ
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа C
    12 сентября, вторник
    21:45
    Челси
    6:0
    Карабах
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Рома
    0:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2017/2018), 1 тур, группа D
    12 сентября, вторник
    21:45
    Барселона
    3:0
    Ювентус
    Матч завершен
    12 сентября, вторник
    21:45
    Олимпиакос
    2:3
    Спортинг
    Матч завершен
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