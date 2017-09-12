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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Андерлехт
Бавария - Андерлехт: обзор матча 12 сентября 2017
Бавария
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
3 : 0
Завершен
Андерлехт
12'
Р. Левандовски (П)
65'
Т. Алькантара
90'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Андерлехт
ГОЛ! 3:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Д. Боатенг
90'
Замена
К. Коман
️️️️
Х. Родригес
85'
84'
Замена
Х. Харбауи
️️️️
Л. Теодорчик
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
78'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Х. Мартинес
77'
Желтая карточка
К. Толиссо
74'
ГОЛ! 2:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
Й. Киммих
65'
59'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Н. Станчу
53'
Желтая карточка
Н. Станчу
26'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Э. Нахар
22'
Желтая карточка
А. Требель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
12'
Желтая карточка
Ф. Рибери
11'
11'
Красная карточка
С. Кумс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
10
Николае Станчу
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
16
Питер Геркенс
ЦП
99
Хамди Харбауи
ЦФ
2-2-4-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
25
Зюле
88
Мартинес
6
Киммих
7
Рибери
8
Толиссо
6
Алькантара
10
Роббен
23
Родригес
9
Левандовски
3-5-2
26
Селс
31
Нахар
25
Спайич
3
Дешахт
10
Станчу
18
Дендокер
24
Кумс
94
Ханни
16
Требель
91
Теодорчик
27
Кипчиу
88
Мартинес
17
Боатенг
17
Боатенг
88
Мартинес
23
Родригес
21
Коман
21
Коман
23
Родригес
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
10
Станчу
7
Оникуру
7
Оникуру
10
Станчу
31
Нахар
8
Аппиа
8
Аппиа
31
Нахар
91
Теодорчик
99
Харбауи
99
Харбауи
91
Теодорчик
Остались в запасе
Бавария
Андерлехт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бавария - Андерлехт
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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