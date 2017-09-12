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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - ЦСКА
Бенфика - ЦСКА: обзор матча 12 сентября 2017
Бенфика
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
50'
Х. Сеферович
63'
Витиньо (П)
71'
Т. Жамалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - ЦСКА
Замена
Рафа
️️️️
Л. Лопес
89'
87'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Головин
Желтая карточка
Х. Сеферович
80'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
А. Гримальдо
77'
77'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
75'
Желтая карточка
П. Вернблум
74'
Желтая карточка
А. Дзагоев
71'
ГОЛ! 1:2!
Т. Жамалетдинов
Замена
Р. Хименес
️️️️
Жонас
69'
67'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Оланаре
66'
Травма
А. Оланаре
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Витиньо
Желтая карточка
А. Алмейда
62'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
А. Живкович
50'
43'
Желтая карточка
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЛП
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Пицци
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-1-2
14
Варела
22
Гримальдо
4
Луизао
17
Лопес
34
Алмейда
6
Аугусто
14
Живкович
11
Сальвио
21
Пицци
17
Жонас
9
Сеферович
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
24
Березуцкий
5
Васин
19
Вернблум
42
Щенников
66
Дзагоев
10
Головин
11
Витиньо
80
Оланаре
17
Жонас
9
Хименес
9
Хименес
17
Жонас
22
Гримальдо
9
Барбоза
9
Барбоза
22
Гримальдо
17
Лопес
27
Рафа
27
Рафа
17
Лопес
10
Головин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Головин
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
80
Оланаре
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
80
Оланаре
Остались в запасе
Бенфика
ЦСКА
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Бенфика - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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