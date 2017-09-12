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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Атлетико
Рома - Атлетико: обзор матча 12 сентября 2017
Рома
12.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Атлетико
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Э. Джеко
89'
79'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
А. Гризманн
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Р. Наингголан
79'
Желтая карточка
Д. Перотти
71'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Г. Дефрель
68'
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Габи
58'
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Вьетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-4-3
1
Алиссон
11
Коларов
15
Жуан
44
Манолас
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
33
Перес
8
Перотти
10
Джеко
92
Дефрель
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
18
Парти
10
Вьетто
7
Гризманн
92
Дефрель
17
Фасио
17
Фасио
92
Дефрель
44
Наингголан
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
44
Наингголан
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
7
Гризманн
10
Гайтан
10
Гайтан
7
Гризманн
14
Габи
10
Карраско
10
Карраско
14
Габи
10
Вьетто
10
Корреа
10
Корреа
10
Вьетто
Остались в запасе
Рома
Атлетико
1
Лукаш Скорупски
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Рома - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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