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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Кардифф
Престон - Кардифф: обзор матча 12 сентября 2017
Престон
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
38'
Д. Хэрроп
70'
Ш. Магуайр
78'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Кардифф
82'
Желтая карточка
Л. Пелтье
ГОЛ! 3:0!
А. Брауне
78'
Желтая карточка
Д. Хэрроп
75'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Магуайр
Пас отдал
Т. Баркуйзен
70'
Желтая карточка
Д. Уэлш
64'
39'
Желтая карточка
С. Бамба
ГОЛ! 1:0!
Д. Хэрроп
38'
24'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
Желтая карточка
Д. Фишер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
3-4-2
12
Максвелл
14
Фишер
6
Дэвис
23
Хантингтон
10
Хэрроп
19
Уэлш
29
Баркуйзен
8
Брауне
24
Магуайр
9
Хагилл
4-5-1
13
Этеридж
14
Бамба
23
Моррисон
21
Пелтье
12
Беннетт
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
5
Гуннарссон
20
Дамур
7
Зохоре
Остались в запасе
Престон
Кардифф
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Престон - Кардифф
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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