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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд: обзор матча 12 сентября 2017
Шеффилд Уэнсдэй
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
45+1'
Г. Хупер
70'
Р. Уоллес
9'
Н. Йеннарис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
Желтая карточка
К. Ли
90'
+2
Желтая карточка
Д. Роудс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хант
89'
ГОЛ! 2:1!
Р. Уоллес
Пас отдал
Д. Роудс
70'
ГОЛ! 1:1!
Г. Хупер
45'
+1
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Йеннарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
12
Лис
4
ван Акен
3
Рич
32
Хант
20
Ли
23
Уоллес
3
Джонс
10
Беннэн
88
Хупер
26
Флетчер
3-4-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
15
Иган
3
Генри
14
Сойерс
36
Кларк
18
Вудс
23
Йеннарис
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брентфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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