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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Дерби Каунти
Барнсли - Дерби Каунти: обзор матча 12 сентября 2017
Барнсли
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Дерби Каунти
18'
А. Джексон
73'
Т. Брэдшоу
88'
А. Хэммилл
6'
Д. Расселл
39'
М. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барнсли - Дерби Каунти
ГОЛ! 3:2!
А. Хэммилл
88'
Желтая карточка
А. МакКарти
76'
ГОЛ! 2:2!
Т. Брэдшоу
73'
39'
ГОЛ! 1:2!
М. Беннетт
ГОЛ! 1:1!
А. Джексон
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Адам Дэвис
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-2
29
МакКарти
2
Пайннок
5
Джексон
5
Уилльямс
20
Монкур
44
Поттс
9
Брэдшоу
26
Хеджс
4-3-2
1
Митчелл
3
Форсит
15
Пирс
5
Шекелл
14
Уисдом
77
Расселл
21
Анья
34
Торне
18
Мартин
10
Беннетт
Остались в запасе
Барнсли
Дерби Каунти
30
Ник Таунсенд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
37
Джаред Берд
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Барнсли - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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