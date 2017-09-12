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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Шеффилд Юнайтед
Болтон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 12 сентября 2017
Болтон
12.09.2017, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
33'
К. Картер-Викерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Г. Мадин
88'
82'
Желтая карточка
Д. Лафферти
Желтая карточка
Д. Каллен
52'
Желтая карточка
Ф. Мораиш
41'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Картер-Викерс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Чед Эванс
ЦФ
3-2-2-3
13
Олнвик
31
Уитер
5
Биверс
33
Робинсон
32
Бурк
2
Литтл
24
Каллен
68
Карачан
10
Армстронг
14
Мадин
11
Бакли
3-4-2
31
Блэкмэн
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
18
Лафферти
31
Даффи
15
Кауттс
32
Балдок
13
Флек
11
Кларк
14
Шарп
Остались в запасе
Болтон
Шеффилд Юнайтед
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
23
Кирон Фримен
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
22
Филипе Мораиш
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Болтон - Шеффилд Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
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