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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Ноттингем Форест
Сандерленд - Ноттингем Форест: обзор матча 12 сентября 2017
Сандерленд
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
86'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ноттингем Форест
90'
+3
Желтая карточка
Д. Каммингс
86'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Б. МакКэй
Желтая карточка
Л. Каттермол
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
4-4-1-1
87
Рюйтер
16
Овьедо
2
Мэтьюз
3
Браунинг
36
Уилсон
6
Каттермол
10
Хонимэн
10
Уильямс
22
Ндонг
20
МакМанаман
11
Граббан
4-3-2-1
13
Смит
6
Уорролл
2
Траоре
5
Миллс
2
Дариква
23
Бридкатт
41
Бухалакис
23
Осборн
26
Доуэлл
22
Бреретон
9
Мерфи
Остались в запасе
Сандерленд
Ноттингем Форест
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Сандерленд - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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