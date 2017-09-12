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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бристоль Сити
Вулверхэмптон - Бристоль Сити: обзор матча 12 сентября 2017
Вулверхэмптон
12.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 3
Завершен
Бристоль Сити
28'
Л. Бонатини
54'
Д. Жота
85'
Д. Батт
42'
Э. Флинт
58'
Ф. Дьедиу (П)
82'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бристоль Сити
ГОЛ! 3:3!
Д. Батт
Пас отдал
Б. Маршалл
85'
82'
ГОЛ! 2:3!
Б. Рид
Желтая карточка
Д. Жота
68'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Дьедиу
ГОЛ! 2:1!
Д. Жота
Пас отдал
Л. Бонатини
54'
48'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Флинт
Пас отдал
Б. Райт
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонатини
28'
21'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-1-1-1-2
26
Радди
23
Батт
24
Миранда
2
Доэрти
15
Коди
21
Невеш
21
Н'Диайе
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
4-3-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
44
Флинт
3
Райт
23
Брайан
8
Смит
47
О'Доуда
8
Браунхилл
14
Рид
18
Дьедиу
17
Леко
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бристоль Сити
1
Уилл Норрис
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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